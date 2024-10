Bei Hamburg: Einbrecher attackieren Mann mit Kuhfuß

Plötzlich steht ein unbekannter Mann in seinem Garten – kurz darauf wird der 60-Jährige mit einem Nageleisen attackiert: Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Bargteheide (Kreis Stormarn) dringend Zeugen. Gesucht werden drei Männer.

Sie sollen in der Nacht zu Donnerstag das Grundstück des 60-Jährigen an der Augusta-Stolberg-Straße betreten haben und in die Garage eingedrungen sein. Einer stand im Garten und sicherte offenbar den Einbruch.

Mann muss mit Kopfverletzungen versorgt werden

Als der 60-Jährige gegen 3 Uhr in die Garage gehen wollte, sah er den Schmiere stehenden Mann, „der sofort die Flucht ergriff“, wie eine Polizeisprecherin sagte. „Anschließend bemerkte er Taschenlampenschein in der Garage und ging hinein.“

In der Garage fand er dann zwei weitere Männer vor; alle drei waren dunkel gekleidet, maskiert, um die 20 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer soll den 60-Jährigen dann mit einem Kuhfuß (Brechstange) attackiert und am Kopf verletzt haben. Danach flüchtete auch das Duo aus der Garage. Der 60-Jährige musste von Sanitätern behandelt werden.

Laut Polizei hatten die Täter es wohl auf zwei hochwertige E-Bikes abgesehen, die in der Garage gelagert waren. Die Kripo übernahm den Fall und sucht Zeugen. Hinweise an: Tel. 04532 7071 0 oder bargteheide.pst@polizei.landsh.de. (dg)