Im Norden: Dach von Altbauvilla in Flammen – wegen der Solaranlage?

Bei einem Feuer in Lütjensee (Kreis Stormarn) ist am Freitagmittag das Dach einer Altbauvilla in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, Verletzte gab es zum Glück nicht.

Laut Feuerwehr brach der Brand gegen 11.20 Uhr aus: Eine schwarze Rauchwolke drang aus dem Dach des Hauses in der Straße Seeblick. Kurze Zeit später schossen Flammen in den blauen Himmel. Wehren aus dem Umkreis rückten mit mehr als 70 Rettern an.

Großalarm in Lütjensee – Dach einer Villa brennt

Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Nachmittag an. Am Gebäude entstand großer Sachschaden, das Haus ist unbewohnbar. Ersten Vermutungen der Polizei zufolge könnte die Solaranlage auf dem Dach Auslöser des verheerenden Brandes gewesen sein.