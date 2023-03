Bei Hamburg: Busfahrer verfährt sich – und bleibt stecken!

Ups! Direkt an der Grenze zu Hamburg ist ein Bus der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) am Donnerstagmittag in eine ziemlich missliche Lage geraten: Der Fahrer hatte sich in Börnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) verfahren – und wollte deshalb wenden. Plötzlich ging es weder vor noch zurück.

Bei dem Wendemanöver im schmalen Dänenweg setzte der Bus mit dem Heck auf – die hinteren Räder drehten frei, der Bus stand quer. Polizei und Pannendienst wurden alarmiert, der restliche Verkehr musste über den Dänenkamp ausweichen, wie ein Lagedienst-Sprecher auf MOPO-Nachfrage sagte.

Gut 90 Minuten dauerte es, bis die Hängepartie beendet war: Mithilfe einer kleinen Rampe rollte sich der Bus zurück in die Freiheit. Fahrgäste waren immerhin nicht an Bord, es handelte sich um eine Leerfahrt. (PS)