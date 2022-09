Betrunkene SUV-Fahrerin rammt Ampelmast – und trinkt einfach weiter

Ein Unfall in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat in der Nacht zu Dienstag selbst die Polizisten in Erstaunen versetzt. Eine betrunkene SUV-Fahrerin hatte einen Ampelmast umgesenst. Danach trank sie weiter.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 1.10 Uhr an der Europabrücke. Hier sei eine 45-Jährige in einem Audi Q5 in Richtung Möllner Straße unterwegs gewesen. Die Frau habe die Kontrolle über ihren Wagen verloren und sei dann frontal gegen einen mittig der Straße stehenden Ampelmast gekracht. Die Ampel wurde aus dem Erdreich gerissen und kippte um.

Nach Unfall bei Hamburg – Frau greift zur Vodka-Flasche

Laut Zeugen habe die Fahrerin danach eine Flasche Vodka gegriffen und einfach weitergetrunken, anschließend sei sie zu Fuß geflüchtet. Polizisten spürten sie unverletzt im Rahmen der Fahndung auf und führten einen Alkoholtest bei ihr durch. Die 45-Jährige pustete 2,58 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Laut Polizei wird der angerichtete Schaden auf 23.000 Euro geschätzt.