30er-Zone bei Hamburg: 88-Jähriger kracht mit SUV gegen Balkon

So hat sich der 88-jährige Autofahrer seine Spritztour durch Schenefeld (Kreis Pinneberg) sicherlich nicht vorgestellt: Am Mittwochvormittag verliert der ältere Autofahrer die Kontrolle über seinen VW T-Cross. Er kommt von der Königsberger Straße ab, durchbricht eine Hecke und kollidiert mit einem Balkon eines Wohnhauses.

Anrückende Rettungskräfte versorgten den wohl leicht verletzten Fahrer. Zur Sicherheit brachten die Retter den Senior in ein Krankenhaus. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die beschädigte Balkonstütze. Warum der Mann in einer 30er-Zone so die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unbekannt.

Feuerwehr muss Balkon abstützen – Statiker prüft weiteres Vorgehen

Verletzt wurde, neben dem Fahrer, zum Glück niemand. Angesichts dessen, dass der Mann mit dem SUV über einen Gehweg schoss, kann man vermutlich von Glück im Unglück sprechen. Ein Statiker muss nun prüfen, wie groß der Schaden an den Balkonen tatsächlich ist. Der Schaden am Wohnhaus dürfte aber hoch ausfallen.