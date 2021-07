Bei einem Unfall in Halstenbek (Kreis Pinneberg) hat sich am Montagabend eine Bikerin schwer verletzt. Sie kam mit dem Notarzt in eine Klinik.

Wie die Polizei berichtete, passierte der Unfall gegen 20.40 Uhr auf dem Heideweg. Hier war die Motorradfahrerin (19) auf ihrer Suzuki unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei sie in einer Kurve gestürzt.

19-jährige Bikerin vor den Toren Hamburgs schwer verletzt

Die 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Eine zufällig vorbeikommende Ersthelferin kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um das Unfallopfer. Nachdem ein Notarzt die Verletzte versorgt hatte, kam sie in eine Klinik. Der Bereich an der Unfallstelle war für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt.