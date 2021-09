Bei Hamburg : Schwerer Auffahrunfall – Stau in Richtung Hamburg

Oststeinbek –

Schwerer Unfall in Oststeinbek: Am Montagabend wurden dort Menschen verletzt. Es gab einen starken Rückstau in Richtung Hamburg.

Das Unglück passierte auf der Möllner Landstraße, Kreuzung Willinghusener Weg. Gegen 18 Uhr fuhr eine Mercedes-Limousine beim Abbiegen auf einen BMW auf.

Der Rettungsdienst versorgte die verletzten Fahrer und Beifahrer der beiden Autos. Schwer verletzt wurde keiner.

Bei Hamburg: Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt, Betriebsstoffe liefen aus. Die Polizei sperrte die Fahrbahn. Die Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Sperrung entstand ein größerer Rückstau von Oststeinbek in Richtung Hamburg. (sr)