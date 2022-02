Schwerer Unfall bei Hamburg: Im Bereich K29/Am Akku ist am Samstagmorgen in Barsbüttel (Kreis Stormarn) ein Smart in einem Graben am Straßenrand geschleudert. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Die Polizei sperrte die Straße, Kräfte der Feuerwehr versorgten den Mann, der kurz darauf ins Krankenhaus kam. Ebenfalls wurde veranlasst, die Straße abzustreuen.

Barsbüttel: Smart kommt bei Glatteis von der Straße ab

Die Beamten gehen nämlich davon aus, dass Glätte den Unfall zumindest begünstigte. „Ermittlungen dazu dauern noch an, aber es scheint, als wären Witterungsverhältnisse ursächlich gewesen“, so ein Polizeisprecher.

Im Kreis Pinneberg war es am Samstagmorgen zu ähnlichen Glätte-Unfällen gekommen: Zwei Transporter kamen von der A23 ab, deren Fahrer wurden verletzt. Die Autobahn war mehrere Stunden für den Einsatz der Polizei und Feuerwehr gesperrt. (dg)