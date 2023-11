Im Norden: Polizei stößt auf Plantage und stellt kiloweise Drogen sicher

Bei der Durchsuchung einer Halle in Achtrup (Kreis Nordfriesland) landeten Ermittler des Drogendezernats am Mittwochmorgen einen Riesentreffer. In dem Gebäude wurden mehrere Kilogramm Cannabis und mehr als 900 Cannabis-Pflanzen entdeckt.

Aus taktischen Gründen äußert sich die Polizei nicht dazu, wie sie auf die Spur gekommen ist. Die bisherigen Ermittlungen reichten aber für einen Durchsuchungsbeschluss aus. Und der wurde in einer abseits gelegenen Halle in der rund 1550 Seelengemeinde vollstreckt.

Ermittlungsverfahren gegen 42-Jährigen

Hier entdeckten die Beamten mehr als 50 Kilogramm abgeerntetes und zum Verkauf vorbereitetes Cannabis. Zudem fanden die Polizisten hier eine professionelle Plantage mit mehr als 900 Pflanzen sowie dazugehöriges Aufzucht-Equipment. Gegen den 42-jährigen Betreiber der Halle wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.