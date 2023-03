Bei der A1: Lkw droht in Graben zu rutschen – Großeinsatz der Feuerwehr

In Groß Barnitz (Kreis Stormarn) ist es am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Ein voll beladener Lkw war im dichten Schneetreiben von der Straße abgekommen und drohte in einen Graben zu rutschen.

Zu dem Einsatz kam es laut Feuerwehr gegen 21.55 Uhr auf der Umgehungsstrecke der wegen Bauarbeiten gesperrten A1. Hier sei ein Lastzug bei Schneefall in einer leichten Kurve von der Straße abgekommen. Das tonnenschwere Gefährt drohte auf die Seite zu kippen und in einem Graben zu landen.

Umgehungsstraße der A1 gesperrt

Mit einer Seilwinde verhinderten die rund 30 Retter ein Umstürzen des Lkw. Weil die Straße wegen des Einsatzes gesperrt wurde, kam es zu Staus. Nach gut drei Stunden konnte der havarierte Lastzug wieder auf festen Untergrund gezogen werden.