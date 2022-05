Bauarbeiten auf der A1: Dieser Abschnitt ist ab Montag dicht

Pendler aufgepasst! Auf der A1 werden in den nächsten Tagen zwischen dem Autobahnkreuz Lübeck und der Anschlussstelle Reinfeld Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Es kommt zu Einschränkungen.

Gebaut wird am Montag, den 16. Mai zwischen 9 und 15 Uhr und vom 17. bis voraussichtlich zum 24. Mai jeweils montags bis donnerstags nachts zwischen 20 und 5 Uhr.

Bauarbeiten auf A1: Oberleitungen werden instandgesetzt

Auf jeweils fünf Kilometer langen Abschnitten wird an den Oberleitungen gearbeitet – den Angaben nach handelt es sich um Instandhaltungsmaßnahmen.

Am Montag wird der Hauptfahrstreifen teilweise gesperrt. Beide Fahrtrichtungen sind betroffen. Auch bei den anschließenden nächtlichen Bauarbeiten ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen, so die Autobahn GmbH. Der Verkehr soll in der jeweiligen Fahrtrichtung einspurig mit verminderter Geschwindigkeit an der Baustelle vorbeigeführt werden. (mp)