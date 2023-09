Einbrecher plündern Sparkasse bei Hamburg: Höhe des Schadens noch unklar

In einer Bank in Wedel ist am Wochenende eingebrochen worden: Laut Polizei sind Unbekannte gewaltsam in die Sparkasse an der Gorch-Fock-Straße eingedrungen.

Die Kripo geht davon aus, dass die Täter am Sonntag zwischen 4.30 und 4.50 Uhr in die Bank gelangten. Dabei lösten sie den Alarm aus, so ein Polizeisprecher. Aber: „Beim Eintreffen der Polizisten konnten zunächst keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in die Filiale erlangt werden.“

Polizei sucht dringend Zeugen

Erst die Verantwortlichen der Bank bemerkten später im Eingangsbereich an den sogenannten Sparbuchschrankfächern Aufbruchspuren. Was aus den Fächern entwendet wurde, sei laut Polizei unklar.

Die Kripo sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise an: Tel. (04101) 2020. (dg)