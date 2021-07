Tragisches Unglück bei Hamburg: Bei einem Badeunfall am Großen Plöner See ist am Samstagabend ein erst drei Jahre alter Junge verstorben. Eine Zweijährige konnte erfolgreich reanimiert werden.

Währen das Mädchen ins Krankenhaus kam, kämpften Sanitäter um das Leben des Dreijährigen. Doch trotz laut Polizei intensiver Reanimationsversuche kehrte die Atemfunktion des kleinen Jungen nicht mehr zurück. Er verstarb vor Ort.

Die Kriminalpolizei nahm noch am Abend die Ermittlungen auf, um zu klären, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Ein Polizeisprecher: „Wir bitten um Verständnis, dass von Seiten der Polizei zurzeit keine weiteren Informationen zu dem Unglück herausgegeben werden.“ (dg)