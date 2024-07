Babykatze klettert in Auto und löst Feuerwehreinsatz aus

Kätzchen in Not: In Elmshorn löste eine Babykatze einen Feuerwehreinsatz aus, nachdem sie in den Motorraum eines Autos geklettert war. Die Rettung gestaltete sich schwieriger als gedacht.

Eigentlich wollte ein Autofahrer aus dem Kreis Pinneberg nur von der Arbeit nach Hause fahren, doch eine Babykatze änderte den Plan des Mannes. Er hielt gerade an einer Fahrzeugschlange vor einer Ampel in der Lise-Meitner-Straße, als eine schwarzweiße Babykatze auf den Kia des Mannes zulief und in den Motorraum seines Autos kletterte.

Katze musste aufwendig gerettet werden

Der Fahrer versuchte erst selbst, die Katze wieder herauszuholen, aber der kleine Vierbeiner hatte sich hinter dem Motor versteckt. Dann griff er zum Telefon. Als die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn gegen 17 Uhr mit einem Fahrzeug eintraf, war den Rettern direkt klar, dass dies kein normaler Einsatz werden würde.

Die Helfer schraubten die Abdeckungen des Hybridfahrzeugs ab, konnten die Katze aber auch nicht befreien. Erst als weitere Kräfte mit Hebekissen hinzukamen, gelang es das Tier zu retten. Die Katze blieb augenscheinlich unverletzt, wurde mit Wasser versorgt und in ein Tierheim gebracht. Der Autofahrer musste die nächstgelegene Werkstatt anfahren. Für die Maßnahmen der Feuerwehr war die Straße kurzzeitig gesperrt.