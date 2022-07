Autos krachen frontal ineinander – sieben Verletzte, darunter Kinder

Schwerer Unfall im Kreis Segeberg bei Hamburg: Zwei Autos sind am Sonntagmorgen auf der B205 in Höhe Latendorf frontal zusammengestoßen. Sieben Menschen wurden laut Lagezentrum verletzt – unter den Verletzten waren auch Kinder.

Mehrere Rettungswagen und Hubschrauber wurden an die Unfallstelle beordert. Auch zwei Notärzte waren im Einsatz. Die Verletzten – vier Erwachsene, drei Kinder – wurden behandelt und kamen in Krankenhäuser nach Kiel, Hamburg, Neumünster und Bad Segeberg. „Sie sind zum Teil schwer verletzt“, so ein Lagezentrums-Sprecher.

Unfall in Latendorf: Sieben Verletzte, darunter Kinder

Die Polizei ließ die B205 sperren, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Ermittlungen dauern an: Noch sei unklar, wieso es zu dem Unfall kam. „Das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen“, sagte der Sprecher weiter. (dg)