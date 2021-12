Das hätte übel ausgehen können: In Lübeck hat sich ein Mann am Sonntag nach eigener Aussage zu sehr auf sein Navi verlassen und ist so auf die falsche Fahrspur geraten. Der Geisterfahrer konnte von einem Pärchen gestoppt werden. Verletzt wurde niemand.

Ein Pärchen, das mit dem Auto auf der Travemünder Allee unterwegs war, entdeckte den Fahrer, der ihm mit seinem Audi auf der falschen Spur entgegenkam. Glücklicherweise konnten beide Fahrzeuge rechtzeitig stoppen, und das Paar machte den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam.

Hat ihn sein Navi falsch geleitet? Geisterfahrer in Lübeck gestoppt

Dieser wendete dann auf der Fahrbahn, wobei es beinahe zu einer Kollision mit zwei anderen Autos kam und fuhr in korrekter Richtung stadtauswärts davon. Daraufhin alarmierte das Pärchen die Polizei. Die Beamten schafften es, den Fahrer einzuholen und zu stoppen.

Der 52-jährige Falschfahrer aus Ostholstein gab gegenüber den Beamten an, dass sein Navi ihn falsch geleitet habe. Dann habe er die Orientierung verloren. Ein Test ergab 0,0 Promille. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (alu)