Autofahrer erfasst Radfahrer im Rückwärtsgang – tot

Auf einer Landstraße in Lehmkuhlen (Kreis Plön) hat sich am Montagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer hatte eine Abfahrt verpasst. Beim Zurücksetzen erfasste er einen Radfahrer. Dieser starb später in einer Klinik an seinen Verletzungen.

Das Unglück soll sich laut Polizei gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 211 ereignet haben. Hier habe ein Autofahrer (68) offenbar die Zufahrt zum Schloss Bredeneek verpasst. Er stoppte und setzte seinen Wagen zurück.

Unfallopfer erlag seinen Verletzungen in der Klinik

Dabei übersah er einen Radfahrer (82), der in diesem Moment die Straße überquerte, und erfasste diesen. Der 82-Jährige wurde schwer verletzt. In der Nacht zum Dienstag erlag er in der Klinik seinen schweren Verletzungen.