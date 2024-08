16-Jährige überschlägt sich bei Hamburg mit Auto – zwei Verletzte

Einsatz im Kreis Pinneberg: Am Sonntagvormittag hat sich ein sogenanntes Mopedauto in Halstenbek in einer Kurve überschlagen. Dabei gab es zwei Verletzte.

Die Rettungskräfte wurden am Sonntag gegen 11.30 Uhr in den Ohlenmoorweg in Halstenbek gerufen, sagte ein Lagedienst-Sprecher der Polizei. Dort hatte die Fahrerin eines Mopedautos – ein Mini-Pkw mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, offiziell Leichtkraftfahrzeug genannt – in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Auto überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Zwei Leichtverletzte kamen ins Krankenhaus

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, war die Fahrerin gerade einmal 16 Jahre alt und mit einer Beifahrerin unterwegs. Offiziell konnten Alter und Geschlecht der beiden Autoinsassen aber nicht bestätigt werden.

Beide wurden mit leichten Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Auch kümmerte sich die Fahrerin selbstständig darum, dass ihr Auto abgeschleppt wurde.

Ein Mopedauto darf in Deutschland bereits ab 15 Jahren gefahren werden. Vorausetzung ist ein Rollerführerschein. (mwi)