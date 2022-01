Großeinsatz nach Zusammenstoß: Am frühen Donnerstagnachmittag kam es im schleswig-holsteinischen Kreis Herzogtum Lauenburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen schwer verletzt wurden. Die genaue Unfallursache ist bisher nicht bekannt.

Zu dem Unfall kam es gegen 12.50 Uhr in Lütau. Wie die Polizeidirektion Ratzeburg mitteilte, wollte eine 44-jährige Fahrerin zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter und einem 38-jährigen Beifahrer die B209 an der Kreuzung Alte Salzstraße/Basedower Weg in ihrem SUV überqueren.

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Lütau

Dort übersah sie aus bisher unbekannten Gründen einen vorfahrtsberechtigten Van, in dem ein 48-Jähriger und ein 30-Jähriger in Richtung Lauenburg unterwegs waren. Infolge des Zusammenpralls überschlug sich der Wagen der 44-jährigen, sie und ihr 38-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Die drei anderen Unfallbeteiligten wurden nur leicht verletzt.

Die Straße wurde während des Einsatzes der Rettungskräfte voll gesperrt. Eine Spezialfirma musste die ausgelaufenen Betriebsstoffe entfernen. Zu Klärung der genauen Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachten angeordnet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. (to)