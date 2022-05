Auto katapultiert Kleinwagen in Hauswand – mehrere Verletzte

Es krachte gewaltig in Lauenburg: Bei einem Unfall hat ein Auto einen anderen Wagen gerammt – und ihn so in ein Gebäude katapultiert. Drei Menschen wurden bei dem schweren Unfall verletzt.

Zum Unglück kam es am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr in der Berliner Straße. Ersten Erkenntnissen nach war ein 89-jähriger Fahrer mit seinem Auto in einen vor ihm fahrenden Suzuki aufgefahren, erklärte die Polizei der MOPO. Durch den Aufprall krachte der graue Kleinwagen mit der 48-jährigen Fahrerin in eine Hauswand und zertrümmerte dabei ein ganzes Schaufenster.

Unfall in Lauenburg: Ursache noch unklar – Hauswand beschädigt

Weshalb es zu dem Aufprall kam, ist noch unklar. Die beiden Fahrer und die 86-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Haus gab es keine weiteren Verletzten.

Um das Fahrzeug aus der Hauswand zu bergen, musste das Technische Hilfswerk (THW) das Gebäude abstützen. In der Hauswand sind Risse zu sehen. Zu der Höhe des entstandenen Sachschadens lagen am Mittwochabend noch keine Angaben vor. Die Aufräumarbeiten wurden gegen 20 Uhr beendet. (ncd)