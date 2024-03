Auto in zwei Teile gerissen: Ein Toter bei schrecklichem Unfall im Norden

Eine Person ist bei einem schweren Unfall in Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg) ums Leben gekommen. Sie war zusammen mit einer weiteren Person am frühen Freitagmorgen auf der Mühlenstraße Richtung Latendorf unterwegs, als sie die Kontrolle verlor.

Das Auto, ein silberner Opel Astra, kam in der Folge von der Straße ab, krachte laut Polizei mit „offensichtlich großer Geschwindigkeit“ gegen einen Baum – der Wagen wurde dadurch in zwei Teile gerissen, das Dach landete in einem Gebüsch vor einem Wohnhaus.

Unfall im Kreis Segeberg: Person verstirbt an Unfallstelle

Mehrere örtliche Wehren eilten zur Unfallstelle. Die Retter zogen die zwei Personen aus dem Wrack. Eingeklemmt waren sie nicht, eine aber schwer verletzt, die andere bereits verstorben. „Die schwer verletzte Person kam in eine Klinik“, so der Einsatzleiter.

Die Polizei ließ die Straße sperren und einen Gutachter kommen. Zusammen sicherten sie Spuren, um den Unfall zu rekonstruieren. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar, genau wie die Identitäten der zwei Insassen. (dg)