A7 zwischenzeitlich voll gesperrt: Auto steht plötzlich in Flammen

Auf der A7 kurz vor Kaltenkirchen geriet am Donnerstagmittag ein Fahrzeug in Brand. Der Fahrer un seine im auto befindlicen Kinder blieben unverletzt, jedoch führte der Zwischenfall zu einem erheblichen Stau in Richtung Norden.

Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte auf Anfrage der MOPO, dass gegen 12.45 Uhr ein brennendes Fahrzeug kurz vor der Anschlussstelle Kaltenkirchen gemeldet wurde. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand.

Langer Stau durch Fahrzeugbrand auf A7

Der Fahrer (59) hatte während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sehen und das Fahrzeug auf den Standstreifen gelenkt, bevor er sich und seine drei Kinder in Sicherheit brachte. Erst etwa eine Stunde später konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Während dieser Zeit war die Fahrspur vollständig gesperrt, der Verkehr wurde über Henstedt-Ulzburg umgeleitet.