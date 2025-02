Außentreppe an Seniorenheim eingestürzt – zwei Arbeiter verletzt

Schwerer Unfall in Hartenholm im Kreis Segeberg: Am Montag ist an einem Seniorenheim eine Außentreppe eingestürzt, zwei Arbeiter wurden verletzt. Mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Das Unglück ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Dorfstraße. Laut Feuerwehr wurde ein Treppeneinsturz an einem Seniorenheim gemeldet, bei dem zwei Personen verschüttet wurden. Drei Rettungswagen machten sich auf den Weg zum Unglücksort, ein Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen.

Zwei Arbeiter bei Treppeneinsturz zum Teil schwer verletzt

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten sich die zwei Männer bereits selbst befreien können. Beide waren verletzt, einer von ihnen schwer. Die Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Laut Polizei handelt es sich bei den Verletzten um Arbeiter, die Reparaturen an der Treppe durchführten. Die Berufsgenossenschaft prüft nun die Ursache des Unglücks.