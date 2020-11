Auf Kesselwagen geklettert: Stromschlag: Zwei Jugendliche am Bahnhof gestorben

Itzehoe -

Tödliches Unglück im Kreis Steinburg: Am Bahnhof von Itzehoe sind am späten Samstagabend mehrere Jugendliche auf einen Waggon geklettert und mit der Oberleitung in Berührung gekommen. Zwei von ihnen sind an dem erlittenen Stromschlag gestorben.

Zeugen hatten gegenüber der Polizei von einem lauten Knall und einem hellen Lichtbogen berichtet. Sie hatten ebenfalls beobachtet, wie die Jugendlichen auf den Kesselwagen geklettert waren. Daraufhin riefen sie die Polizei.

Stromschlag: Zwei Jugendliche am Bahnhof Itzehoe gestorben

Als Rettungskräfte eintrafen, konnte der Notarzt nur noch den Tod der zwei Teenies feststellen. Zwei weitere sollen nach dem Stromschlag geflüchtet sein, einer wurde mit Brandverletzungen an seiner Hand in Bahnhofsnähe angetroffen, sagte ein Bundespolizeisprecher.

Für 90 Minuten war der Bahnhof am Abend gesperrt. Laut Deutscher Bahn kam es zu Verspätungen. Für die Zeit wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch nach Aufhebung der Sperrung kam es zu Folgeverspätungen.

Die Hintergründe der Tat, auch, ob es sich um eine Mutprobe handelte, sind noch unklar und müssen nun geklärt werden, teilte der Sprecher der Bundespolizei mit. Auch die Identitäten der Toten und des Verletzten sind unbekannt.

Aus gegebenem Anlass warnt die Bundespolizei erneut vor den Gefahren an Bahnanlagen: „Der Aufenthalt in den Gleisen ist verboten. Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen kann zu schweren Unfällen führen. Die Stromschiene hat eine Spannung von 1200 Volt Gleichstrom. Ein Kontakt mit dieser endet oft tödlich.“ (dg)