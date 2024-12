Auf dem Weg von Sylt nach Hamburg: Zugbegleiter beleidigt und bedroht

Verbale Gewalt in einem Zug von Westerland nach Hamburg: Am Samstagvormittag wurde ein Zugbegleiter bedroht.

Als eine sechsköpfige Gruppe ohne Fahrkarten vom Zugbegleiter aufgefordert wurde die Bahn zu verlassen, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, wie die Bundespolizei bekannt gab. Die Reisenden beleidigten und bedrohten den Bahnmitarbeiter. Ein Landespolizist, der im Zug mitfuhr, versuchte den Zugbegleiter zu unterstützen. Er wurde ebenfalls beschimpft.

Bedrohung im Zug von Sylt nach Hamburg: Strafverfahren eingeleitet

Die Gruppe verließ den Zug unfreiwillig in Klanxbüll, stieg jedoch von dort in den nächsten Zug nach Hamburg. In Husum wurden die Personen, mit Unterstützung der Bundespolizei, dann aus dem Zug genommen, nachdem sie erneut das Zugpersonal beleidigt hatten.

Das könnte Sie auch interessieren: Viele Züge im Norden fahren jetzt mit Akku

Gegen die sechs Personen (im Alter von 19 bis 60 Jahren) wurden Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. (mp)