Fahrer hört einen Knall: BMW brennt auf Autobahn-Rastplatz komplett aus

Am Donnerstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Rastplatz an der A23 bei Heide alarmiert: Ein BMW stand dort in Flammen.

Um kurz nach 16 Uhr brannte es auf dem Rastplatz Dithmarscher Geest an der A23 in Fahrtrichtung Norden. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Albersdorf (Kreis Dithmarschen) vor Ort eintrafen, stand der BMW bereits in Flammen.

A23: BMW steht auf Rastplatz lichterloh in Flammen – Fahrer hörte davor einen Knall

Der Autofahrer konnte sich zum Glück vorher rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Helfer löschten den Brand, das komplette Ausbrennen des Fahrzeugs war allerdings nicht mehr zu verhindern.

Das könnte Sie auch interessieren: Im Feierabendverkehr: Mercedes-Crash sorgt für Stau auf Autobahn bei Hamburg

Nach Angaben eines Reporters erzählte der 32-jährige Autofahrer, während der Fahrt kurz vor dem Parkplatz einen lauten Knall gehört zu haben. Daraufhin hätten sämtliche Fehlermeldungen im Fahrzeug aufgeleuchtet. Ihm gelang es noch, den BMW auf dem Rastplatz abzustellen. Beim Öffnen der Motorhaube zog dichter Rauch auf, wenig später brach das Feuer aus.

Für die Reinigung des Parkplatzes wurde eine Spezialfirma beauftragt. Um 17.30 Uhr war der Einsatz beendet. (aba)