Auf Autobahn bei Hamburg überschlagen: BMW-Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn bei Witzhave (Kreis Stormarn) ist eine BMW-Fahrerin am Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Die Frau hatte sich mit ihrem Auto überschlagen. Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht.

Zu dem Unfall kam es gegen 7 Uhr auf der A24 in Höhe der Ortschaft Witzhave. Dort war eine 27-Jährige in ihrem BMW in Richtung Osten unterwegs. Dabei soll sie die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, rammte ein Verkehrszeichen, überschlug sich und kam im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen.

BMW-Fahrerin mit Notarzt in Klinik – war sie betrunken?

Alarmierte Rettungskräfte befreiten die 27-Jährige aus dem Wrack. Danach kam sie mit dem Notarzt in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Eine der Fahrspuren wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt. Die Polizei vermutet, dass die Frau betrunken gewesen sei, eine Blutprobe wurde angeordnet.