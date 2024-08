Auf A1 nach Hamburg: Ford Fiesta auf Dach katapultiert – zwei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsfall auf der A1 bei Bargteheide (Kreis Stormarn) hat in der Nacht zu Samstag zu einer Vollsperrung in Richtung Hamburg geführt. Es gab zwei Verletzte.

Laut Polizei sei es gegen 1.45 Uhr zu dem Unfall in Höhe des Autobahnkreuzes gekommen. Dort, im Bereich einer Baustelle, habe der Fahrer (47) eines Ford Fiesta in den Baustellenbereich einfädeln wollen. Der Fahrer eines hinter ihm fahrenden Citroen habe dies zu spät bemerkt, sei aufgefahren und habe den Fort regelrecht weg katapultiert.

Auto überschlägt sich und kollidiert mit weiteren Pkw

Durch den Aufprall habe sich der Ford überschlagen. Der Fahrer und seine Beifahrerin (45) wurden dabei verletzt. und kamen in eine Klinik. Ein BMW X1, dessen Fahrer den Unfall zu spät bemerkte, krachte in die Unfallstelle. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Die Autobahn in Richtung Hamburg war rund eine Stunde voll gesperrt. Die letzten Trümmer waren gegen 3.20 Uhr beseitigt.