Nach einem Medienbericht über angebliche Praktiken eines Arztes haben Einsatzkräfte am Donnerstag die Praxis des Mediziners in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) durchsucht. Dem 80-Jährigen werden Abrechnungsbetrug und das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse vorgeworfen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

14 Beamte waren am Donnerstag im Einsatz. Die Auswertung des erwarteten umfangreichen Beweismaterials wird den Angaben zufolge voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen.

Falsche Corona-Atteste: Ermittlungen nach Medienbericht

Am Mittwoch hatte die „Norddeutsche Rundschau“ in einem Online-Artikel darüber berichtet, wie leicht ein Reporter in der Praxis eine Befreiung von der Corona-Impfpflicht erhalten habe. Darin beschreibt ein Reporter, wie er auf Wunsch ohne vorherige Untersuchung ein Attest bekam.

Nach Polizeiangaben besteht der Verdacht, dass die in diesem Zusammenhang nicht vorgenommenen Untersuchungen gegenüber den Krankenkassen der Empfänger der Atteste abgerechnet werden sollten. Noch am Mittwochabend verfügte eine Itzehoer Staatsanwältin daraufhin die Durchsuchung der Praxisräume. Am Donnerstag um 6 Uhr ordnete das Amtsgericht Itzehoe die Durchsuchung an. (dpa/mp)