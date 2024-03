Arbeitsunfall im Norden: Mann in Fräsmaschine eingeklemmt

In Dägeling (Kreis Steinburg) ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen: Ein Mann (58) wurde in einer Fräsmaschine eingeklemmt.

Der Arbeiter soll laut ersten Polizeiangaben dabei gewesen sein, einen Ölwechsel an der Maschine vorzunehmen. Dabei sei er jedoch in der Maschine eingeklemmt worden. Kollegen wählten den Notruf.

Per Hubschrauber ins Krankenhaus

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden alarmiert, mussten aber nicht mehr eingreifen: Kollegen hatten bereits reagiert und den Mann mit einem Trennschleifer befreit. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Ein Notarzt begleitete ihn im Hubschrauber, der auf einer Grünfläche im Gewerbegebiet gelandet war.

Den weiteren Angaben der Polizei nach bestehe aktuell keine Lebensgefahr. „Sein Zustand ist stabil“, so ein Sprecher. Die Beamten haben Ermittlungen in der Sache aufgenommen und klären nun den genauen Ablauf. (dg)