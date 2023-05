Gut Basthorst: Feuer auf Anwesen von Vicky Leandros’ Ex

Feuer auf dem Promi-Landsitz: Auf Gut Basthorst, dem Anwesen von Vicky Leandros‘ Ex Freiherr Enno von Ruffin, brannte es am Dienstagnachmittag. Doch die Feuerwehr konnte die Flammen schnell in den Griff bekommen.

Laut Feuerwehr ging der erste Notruf um kurz nach halb 5 ein. So sei es in einer Halle auf dem Gut zu einem Brand gekommen, der dann unters Dach zog. Insgesamt fünf Feuerwehren waren im Einsatz, öffneten das Dach und löschten mögliche Glutnester. Um kurz nach 18 Uhr dann Entwarnung: Der Brand war komplett gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Trittau: Feuer auf Gut Basthorst

Derzeit laufen die Ermittlungen zur Brandursache auf dem Anwesen bei Trittau, auf dem regelmäßig Promi-Partys als auch ein jährlicher, traditioneller Weihnachtsmarkt veranstaltet wird. Auch zur Schadenshöhe des Brandes ist bisher noch nichts bekannt. (alp)