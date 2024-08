An Umspannwerken im Norden: Diebe stehlen meterweise Kupferkabel

Die Polizei im Kreis Nordfriesland ist derzeit mit der Aufklärung mehrerer Fälle von Kupferdiebstahl beschäftigt. Es wurden beträchtliche Mengen an kostbaren Kabeln entwendet, und die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Täter an den Diebstählen beteiligt waren.

Die erste Tat ereignete sich zwischen dem 14. und 16. August in Horstedt. Unbekannte Täter schnitten ein Loch in den Zaun des Umspannwerks an der Bundesstraße 5 und stahlen von dem Gelände mehrere hundert Meter verbautes Kupferkabel.

Mehrere hundert Meter Kupferkabel gestohlen

Kurz darauf schlugen die Täter offenbar wieder zu. Zwischen dem 19. und 20. August 2024 verschafften sich die Täter Zutritt zum Umspannwerk in Klixbüll. Auch hier wurden mehrere hundert Meter Kupferkabel abgeschnitten und abtransportiert. In beiden Fällen muss die große Menge mit einem Auto abtransportiert worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den genannten Zeiträumen an den Orten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an die Kriminalpolizei in Husum (04841) 8300 und die Kriminalpolizei in Niebüll (04661) 40110.