Streit an Bushaltestelle: Mann (28) mit Messer niedergestochen

An der Straße Am Urnenfriedhof in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Sonntagabend ein Mann (28) schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass er mit einem Messer angegriffen wurde.

Der 28-Jährige habe sich vor der hiesigen Bushaltestelle aufgehalten. Dann sei es offenbar zu einem Streit mit vier Männern gekommen. „In diesem Zuge wurde das Opfer höchstwahrscheinlich mit einem Messer verletzt“, sagte ein Polizeisprecher.

Opfer kommt ins Krankenhaus

Mit mehreren Stichverletzungen wurde der Mann erst auf offener Straße behandelt, dann ins Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Die Polizei nahm in Tatortnähe vier Verdächtige fest. Sie mussten mit zur Wache, dort wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. In U-Haft musste das Quartett nicht; es hätten keine Haftgründe vorgelegen, so der Sprecher weiter. (dg)