Am Steuer Bewusstsein verloren? Zwei Verletzte bei Unfall im Norden

Zwei Menschen sind bei ein Unfall in Diekhusen-Fahrstedt (Kreis Dithmarschen) leicht verletzt worden. Das teilte der Lagedienst mit. Den weiteren Angaben nach sei das Duo – Mann und Frau – am Donnerstagmittag auf der B5 in Richtung Marne unterwegs gewesen, als der Fahrer offenbar plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor.

Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab, rutschte eine leichte Böschung hinunter und stieß frontal gegen einen Baum. Fahrer und Begleiterin wurden von Sanitätern der Feuerwehr versorgt, sie sollen ansprechbar gewesen sein. „Beide kamen in ein Krankenhaus“, so ein Lagedienst-Sprecher.

Bewusstsein verloren? Verletzte bei Unfall im Kreis Dithmarschen

Der Fahrer soll gegenüber der Polizei ausgesagt haben, sich an nichts mehr erinnern zu können. Er hätte kurz vor dem Kontrollverlust das Bewusstsein verloren. Die Polizei prüft eine mögliche Erkrankung.

Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte aus Marne und Diekhusen-Fahrstedt beteiligt. Die B5 wurde von der Polizei kurzzeitig in beide Richtung voll gesperrt, das Auto später abgeschleppt. (dg)