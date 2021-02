Am Bahnübergang: Auto von Zug erwischt – mehrere Verletzte

Heide -

Unfall im Kreis Dithmarschen: An einem unbeschrankten Bahnübergang am Futterdamm in Heide sind am Donnerstagmorgen ein Auto und ein Zug miteinander kollidiert.

Der Autofahrer übersah nach ersten Polizei-Informationen die herannahende Bahn. Die örtliche Feuerwehr, die gegen 9.30 Uhr alarmiert wurde, rückte vorsorglich mit einem Großaufgebot aus.

Kreis Dithmarschen: Auto vom Zug erwischt – mehrere Verletzte

„Zum Glück wurde der Insasse des Pkw nur leicht verletzt“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO mit. Eine Augenzeugin erlitt einen Schock. Die Verletzten seien vom Rettungsdienst betreut worden, genau wie die Fahrgäste in der betroffenen Regionalbahn.

Die Bahnstrecke Neumünster-Heide wurde im Zuge des Einsatzes voll gesperrt. (dg/rüga)