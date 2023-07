Am Bahnhof: Mädchengruppe attackiert Mitschülerin (12)

Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am Bahnhof in Itzehoe (Kreis Steinburg) von einer Gruppe anderer Mädchen angegriffen worden. Der Vorfall hat sich bereits am Freitagabend ereignet.

Das Mädchen habe sich gegen 20 Uhr am Bahnhof aufgehalten, als sie von der sechsköpfigen Gruppe attackiert wurde. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Itzehoe: Mädchen schlagen und schubsen Mitschülerin

Die Mädchengruppe habe die Zwölfjährige, die aus Schenefeld kommt, geschubst und geschlagen. Durch den Angriff fiel sie eine Treppe herunter und verletzte sich leicht.

Die Mädchen sollen sich laut Polizei aus der Schule kennen. Weshalb die Gruppe auf die Zwölfjährige losgegangen ist, war am Montag noch unklar.

Die Polizei ermittelt. Zeug:innen können sich unter Tel. (04821) 6020 melden. (fbo)