Schrecklicher Unfall in Rethwisch (Kreis Storman). Hier kam am Mittwochmorgen ein Mann auf tragische Weise bei einem Unfall ums Leben. Al er gerade in sein Auto einsteigen wollte, wurde er von einen VW Golf erfasst. Ein Notarzt versuchte noch, das Unfallopfer zu reanimieren, aber ohne Erfolg.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 6.35 Uhr in der Hauptstraße der kleinen Ortschaft. Der 64-Jährige wollte in seinen am Fahrbahnrand abgestellten VW-Bus steigen und öffnete die Fahrertür. In diesem Moment kam eine 27-Jährige mit ihrem VW Golf angefahren und erfasste den Mann. Dieser zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.

Tödlicher Unfall nahe Hamburg: Golf erfasst 64-Jährigen

Ein alarmierter Notarzt versorgte das Unfallopfer und versuchte, es zu reanimieren. Vergeblich, der 64-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Die Unglücksfahrerin erlitt einen Schock und musste psychologisch betreut werden. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Bereich um die Unfallstelle war bis 9.50 Uhr gesperrt.