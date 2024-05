Notwasserung! Historisches Flugzeug landet in der Nordsee

Dramatischer Moment in Büsum (Landkreis Dithmarschen): Der Pilot eines historischen Doppeldeckers meldet während des Fluges Motorprobleme. Die mit zwei Personen besetzte Maschine muss eine Notlandung auf dem Wasser machen.

Die Rettungskräfte wurden gegen 10.20 Uhr alarmiert. Zuvor hatte sich der Pilot zwischen Helgoland und Büsum gemeldet und technische Probleme während des Fluges gemeldet. Diese waren offenbar so gravierend, dass er in der Nordsee bei Büsum notwasserte.

Fischkutter rettet Flugzeugbesatzung

Zahlreiche Rettungskräfte rückten an. Die Besatzung eines Fischkutters, der sich in der Nähe befand, war als Erste am Einsatzort. Sie holten die Flugzeuginsassen, die nur leicht verletzt waren, an Bord. Die Maschine soll nun mit einem weiteren Kutter in den Büsumer Hafen geschleppt werden.