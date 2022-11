Im Norden: Sexueller Übergriff auf Schulweg – Verdächtiger festgenommen

In Ahrensburg (Landkreis Stormarn) wurde am Donnerstagmorgen ein neunjähriges Mädchen belästigt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizei-Angaben am Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf einem Waldweg am Syltring. Das neunjährige Opfer war auf dem Weg zur Schule, als es von dem ihr unbekannten Tatverdächtigen sexuell belästigt wurde. Das syrische Mädchen schrie um Hilfe, wodurch Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden.

Das könnte Sie auch interessieren: Jugendlicher soll abgeschoben werden – und stürzt metertief aus dem Fenster

Der Täter floh in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und nahm in der städtischen Wohnunterkunft im Kornkamp am Donnerstagabend einen Tatverdächtigen fest. Es handelt sich laut Polizei um einen 20-Jährigen Mann aus Guinea. Er wird nun dem Haftrichter vorgeführt. (elu)