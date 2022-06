Achtung, Lebensgefahr! Drogen in Champagner-Flaschen entdeckt

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt erneut vor flüssigem Ecstasy (MDMA) in großen Champagnerflaschen. Es geht dabei um Drei-Liter-Flaschen der Marke „Moët & Chandon Ice Impérial“, die eine lebensgefährliche Menge der Droge enthalten könnten.

Neben der Chargennummer „LAJ7QAB6780004“ werden nun zusätzlich noch alle Flaschen der Charge „LAK5SAA6490005“ zurückgerufen. Von außen seien die Flaschen nicht zu unterscheiden. Beim Gießen zeige sich jedoch ein deutlicher Unterschied: Das MDMA habe eine rötlich-braune Farbe.

Warnung im Norden vor Ecstasy in Champagner-Flaschen

Zuvor waren in Rheinland-Pfalz, in der Oberpfalz und in den Niederlanden Flaschen entdeckt worden, die Ecstasy enthielten. In der Stadt Weiden war ein Restaurantbesucher gestorben, nachdem er davon getrunken hatte, sieben weitere Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Flasche war über eine Online-Plattform gekauft worden. Auch in den Niederlanden wurden vier Menschen verletzt.

Die Vertriebswege des mit der Droge verunreinigten Champagners sind bislang unklar. Es wird ermittelt, wie das Ecstasy in die Flaschen eingefüllt wurde. (idv)