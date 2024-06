Achtung, Autofahrer: Die Außenspiegel-Diebe gehen um!

Ein komplettes Auto zu klauen ist schon eine schwierige Angelegenheit. So einen Außenspiegel kann man deutlich leichter mitgehen lassen. Das dachten sich wohl auch die Diebe östlich von Hamburg – zum Leidwesen der Anwohner.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Glinde (Landkreis Stormarn) im Zeitraum von 22 Uhr bis 4.30 Uhr an zwanzig parkenden Autos die Außenspiegel gestohlen. Bei den betroffenen Fahrzeugen soll es sich meist um hochwertige Modelle gehandelt haben. Die Diebstahl-Route führte durch die Straßen: Kiefernbogen, Am Spitzwald und die Bahnstraße.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Tod kommt nicht wie im Film: „Man stirbt, wie man gelebt hat“

So ein Spiegel kann schnell zwischen 100 und 300 Euro kosten – je nach Fahrzeug. Wie hoch der Schaden genau ist, könne die Polizei noch nicht sagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Reinbek zu melden. (mp)