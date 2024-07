Absolutes Grillverbot an diesem Ostsee-Strand – Protestaktion geplant

Müll, Qualm und Rauchgeruch: In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden über das Grillen am Strand. Ab sofort gilt daher an allen Stränden in Travemünde ein Grillverbot. Damit sind allerdings nicht alle einverstanden.

Von diesem Wochenende an gilt an den Stränden in Lübeck-Travemünde ein absolutes Grillverbot. Das betrifft nach Angaben der Hansestadt Lübeck auch die Liegewiese, den Hundestrand am Brodtener Ufer sowie alle anderen Kurgrünanlagen. Die Stadt reagiert mit dem jetzigen Verbot den Angaben zufolge auf die zuletzt zunehmenden Beschwerden wegen Rauch- und Geruchsbelästigung und auf zunehmende Konflikte am Brodtener Ufer mit Hundebesitzern.

Junge Liberale laden zu „Protest-Grillen“ ein

Am Strand vor dem Brodtener Steilufer dürfen Hunde ausdrücklich frei laufen. Die Stadt hatte zunächst ein zeitlich befristetes Grillverbot erlassen, das aber nach ihren Angaben in vielen Fällen missachtet wurde. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ berichtet.

Die Jungen Liberalen kritisieren das Verbot als einseitig und zu hart. Aus Protest laden sie am Samstag (27. Juli) ab 17.30 Uhr zum Grillen am Krähenteich in der Lübecker Innenstadt ein. (dpa/mp)