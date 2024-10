Ab Montag: Deshalb müssen Autofahrer im Norden besonders aufpassen

In Schleswig-Holstein wird es für Handy-Telefonierer und Nachrichtenschreiber am Steuer ernst: Vom 7. bis 13. Oktober plant die Polizei verstärkte Verkehrskontrollen, um auf die Gefahren der Ablenkung am Steuer aufmerksam zu machen. Unter dem Motto „Focus on the Road“ zielt die Aktion darauf ab, vor allem die Nutzung von Handys während der Fahrt zu unterbinden.

Ein besonderer Kontrolltag ist für den 10. Oktober angesetzt. An diesem Tag wird die Polizei verstärkt unterwegs sein, um sicherzustellen, dass sich Autofahrer auf die Straße konzentrieren und nicht auf ihr Smartphone. „Schon wenige Sekunden Ablenkung können fatale Folgen haben“, erklärt Jan Winkler, Pressesprecher der Landespolizei Kiel. Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h legt man in nur drei Sekunden über 40 Meter im „Blindflug“ zurück.

Polizei kontrolliert Handy-Sünder: So läuft die Aktion „Focus on the Road“

Neben der Handynutzung wird auch das Tragen des Sicherheitsgurtes kontrolliert. Egal, ob kurze Strecke oder lange Fahrt – der Gurt ist Pflicht. Die Polizei wird sowohl in Zivilfahrzeugen als auch in uniformierten Streifen kontrollieren, sowohl mobil als auch an festgelegten Kontrollpunkten.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall vor berühmtem Sylter Lokal: Auto aus Hamburg überschlägt sich in den Dünen

Wer erwischt wird, muss nicht nur mit einem Bußgeld rechnen – auch ein ernstes Gespräch mit den Ordnungshütern kann folgen.