Schwerer Verkehrsunfall im Kreis Segeberg: Auf der A7 zwischen Großenaspe und Neumünster-Süd in Fahrtrichtung Hamburg sind am Montagmorgen zwei Autos zusammengeprallt. Der Crash war so heftig, dass beide Wagen von der Fahrbahn abkamen, einen Wildschutzzaun durchbrachen und auf einer Grünfläche landeten.

Ein Auto hatte sich dabei überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Laut ersten Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall vier Menschen verletzt. „Sie alle kamen ins Krankenhaus“, so ein Sprecher. Als mögliche Ursache könnte Regen in Betracht gezogen werden – außerdem werde geprüft, ob einer der Fahrer womöglich eingeschlafen war.

A7 bei Großenaspe: Autos landen nach Crash außerhalb der Autobahn

Die Polizei hatte die Autobahn nach dem Vorfall zwischen 7 und 8.30 Uhr voll gesperrt. Dies führte in der Folge zu erheblichen Behinderungen. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich über die Dörfer umgeleitet. Auch nach Auflösung der Sperrung blieb es auf der A7 dichtbefahren. (dg)