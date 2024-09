A7 Unfall Richtung Hamburg: Pkw wird quer vor Lkw geschoben

Am Dienstagnachmittag krachte es auf der A7 in Richtung Hamburg, als ein Auto plötzlich vor einem Lkw stand. Die Polizei sperrte mehrere Fahrstreifen, was zu erheblichem Rückstau führte. Erst kurz zuvor war die Autobahn aufgrund eines anderen Unfalls voll gesperrt worden.

Um 15.20 Uhr wechselte ein Lkw-Fahrer zwischen dem Autobahndreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Neumünster Nord laut eines Polizeisprechers „unachtsam“ auf die rechte Fahrspur und übersah dabei einen Pkw. Dieser wurde daraufhin vor den Lkw geschoben, die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt.

A7 Unfall: Lkw-Fahrer wechselte plötzlich die Fahrspur

Die Polizei sperrte daraufhin für rund eine Stunde den mittleren und rechten Fahrstreifen, sodass der Verkehr nur noch auf einer Spur fahren konnte. Es kam zu einem kilometerweiten Rückstau. Um 16.20 Uhr konnte die Autobahn wieder komplett freigegeben werden. Gegen den Lkw-Fahrer wurde bereits ein Verwarngeld verhängt.

Erst ein paar Stunden zuvor, um 13.30 Uhr, hatte es auf der A7, ebenfalls in Richtung Hamburg, zwischen Rendsburger Kreuz und Anschlussstelle Sader einen Unfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Toyota von hinten auf einen Lkw rauf, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ihre Beifahrerin schwer. Sie kamen beide ins Krankenhaus.

A7 Unfall Richtung Norden: Kilometerlange Ölspur

Die A7 musste zwischen den beiden Abfahrten bis 15.15 Uhr voll gesperrt werden. Auch hier staute es sich kilometerweit. Der Verkehr wurde ab dem Rendsburger Kreuz über die A210 und A215 umgeleitet. Gegen die Pkw-Fahrerin wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Und auch am Dienstagmorgen musste die A7 zwischen Neumünster und Bordesholm voll gesperrt werden, dieses Mal allerdings in Richtung Norden. Ein defekter Lastwagen hatte eine neun Kilometer lange Ölspur über die Fahrbahn gezogen. Eine Fachfirma war stundenlang damit beschäftigt, die Verschmutzung von der Fahrbahn zu beseitigen.