A7: Noch eine Vollsperrung! Aber diesmal nicht am Elbtunnel

Am kommenden Wochenende ist die A7 rund um den Elbtunnel komplett gesperrt. Die Arbeiten haben noch gar nicht begonnen, da steht schon der nächste Termin fest, den sich Autofahrer:innen unbedingt für ihre Planung vormerken sollten.

In Richtung Flensburg müssen sich Autofahrer:innen am ersten November-Wochenende auf größere Umwege einstellen. Vom 3. November (21 Uhr) bis zum 6. November (5 Uhr) ist die A7 zwischen dem Autobahndreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf nach Norden für 56 Stunden vollständig gesperrt. Das teilte die Autobahngesellschaft des Bundes am Montag mit.

A7 bei Rendsburg: Vollsperrung im November

Grund seien Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Bau einer neuen Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal und dem sechsstreifigen Ausbau der A7. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig seien, könne es zu Terminverschiebungen kommen, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Asphalt marode: Autobahn kurz hinter Hamburg muss tagelang gesperrt werden

Schon an diesem Wochenende ist die A7 in Hamburg für 55 Stunden gesperrt. Ab Freitagabend (22 Uhr) bis Montagfrüh (5 Uhr) betrifft das den Bereich rund um den Elbtunnel zwischen Heimfeld und Volkspark. Grund dafür sind Bauarbeiten am Lärmschutztunnel, es sollen die Außen- und Mittelwände des nächsten Abschnitts errichtet werden. (dpa/fbo)