A7 im Norden: Nächste XXL-Sperrung noch im Januar

Auf der A7 wird am kommenden Wochenende eine marode Brücke abgerissen. Fast 60 Stunden lang müssen sich Autofahrer:innen daher zwischen Warder und Bordesholm auf Einschränkungen gefasst machen. Eine Behelfsbrücke war schon im November eingesetzt worden.

Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 19. Januar um 20 Uhr und dauert bis zum Montag, 22. Januar um 5 Uhr an, hieß es von der Autobahn GmbH. Auch die L49 wird dann im Bereich der Brücke gesperrt.

A7 bei Bordesholm gesperrt: Das sind die Umleitungen

In Richtung Norden wird der Verkehr vor dem Autobahndreieck Bordesholm auf die A215 Richtung Kiel umgeleitet. Am Autobahnkreuz Kiel-West geht es dann weiter auf die A210 Richtung Rendsburg, bis zum Autobahnkreuz Rendsburg und dann zurück auf die A7 in Richtung Norden.

Autofahrer:innen, die in Richtung Süden unterwegs sind, werden am Autobahnkreuz Rendsburg auf die A210 Richtung Kiel umgeleitet. Von dort aus geht es über die A215 Richtung Süden zurück auf die A7 in Richtung Hamburg.

Für Autofahrer:innen, die nach Nortorf wollen, wird in Richtung Norden die L328 ab Neumünster als Umleitung empfohlen. In Fahrtrichtung Süden bleibt Nortorf über die Anschlussstellen Warder oder Bordesholm erreichbar. Wer die L49 umfahren muss, kann über die Anschlussstelle Neumünster-Nord und die A215 ausweichen.

Die neue Brücke soll nach Angaben der Autobahn GmbH voraussichtlich 2025 fertiggestellt werden. Im November war eine Behelfsbrücke errichtet worden, um den Verkehr während der Arbeiten aufrechtzuerhalten.