A7: Frau (80) wird bei Auffahrunfall aus ihrem Wagen geschleudert – tot

Schrecklicher Unfall auf der Autobahn 7 im Kreis Schleswig-Flensburg: Am Freitagmorgen fuhr in Höhe der Gemeinde Handewitt ein Dacia auf einen Mitsubishi auf. Eine Fahrerin wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Beide Autos waren gegen 9.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor dem dänischen Grenzübergang im Ortsteil Ellund ereignete sich dann der Auffahrunfall – bei voller Fahrt. Die vorausfahrende 80-Jährige verlor nach dem Zusammenstoß die Kontrolle über ihren Wagen. Er überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Die Fahrerin erlag am Unfallort ihren Verletzungen

Die Fahrerin wurde aus dem Auto geschleudert. Rettungskräfte versuchten noch vor Ort die Frau zu reanimieren, doch die Verletzungen waren zu schwer. Die 80-Jährige starb am Unfallort. Der 33-jährige Fahrer des hinteren Wagens soll laut Polizei unverletzt sein.

Die Fahrbahn war wegen der Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten für etwa vier Stunden voll gesperrt. Beide Autos sind ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde jetzt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen laufen. (zc)