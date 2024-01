Autobahn-Auffahrt Richtung Hamburg zwei Nächte lang gesperrt

Autofahrer müssen sich auf Umwege einstellen: Wegen Bauarbeiten wird die Autobahnauffahrt Reinfeld (Kreis Stormarn) zur A1 in Richtung Hamburg zwei Nächte lang gesperrt.

In den Nächten zum Mittwoch und zum Donnerstag können Autofahrer an der Anschlussstelle Reinfeld zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht auf die Autobahn in Richtung Süden auffahren. Betroffen sei nur die Auffahrt, das Abfahren sei weiter möglich, gab die Autobahn GmbH Nord am Montag bekannt.

Hintergrund der nächtlichen Sperrungen ist der Umbau der Verkehrssicherung bei einer Baustelle auf der Richtungsfahrbahn Hamburg. Umleitungen von und zu den Anschlussstellen Bad Oldesloe (Umleitungen 9 und 12) und Lübeck-Moisling (Umleitungen 10 und 11) sind ausgeschildert. (dpa/mp)