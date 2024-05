93-Jährige will Müll rausbringen – wenig später ist sie ihren Schmuck los

Dreister Trickdiebstahl in Glinde bei Hamburg: Eine 93-Jährige ist auf einen Betrüger hereingefallen, der sich als Handwerker ausgab, um in ihre Wohnung einzudringen.

Am vergangenen Dienstag gegen 15 Uhr sprach ein Mann die Seniorin an, als sie draußen war, um den Müll rauszubringen. Laut Polizei gab sich der Unbekannte als Handwerker aus und sagte, dass er etwas in ihrer Wohnung überprüfen müsse. In gutem Glauben ließ die Frau ihn hinein.

Einmal in der Wohnung, lenkte der Dieb die ältere Dame ab, indem er sie durch die verschiedenen Zimmer schickte. In dieser Zeit stahl er eine Schmuckdose. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst, als der Mann bereits verschwunden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Der Dieb wird als etwa 40 Jahre alt und 1,85 Meter groß beschrieben, mit kräftiger Statur und einem karierten Hemd.

Wer hat am 21. Mai 2024 etwas Verdächtiges in der Nähe der Möllner Landstraße beobachtet? Hinweise bitte unter Tel. (040) 7109030. (mp)